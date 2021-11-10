Dino Ndlovu... 1. Lig’e şampiyonluk hedefiyle başlayan Kocaelispor’un sezon başında takıma kazandırdığı Güney Afrikalı oyuncu, performansıyla parmak ısırttı.Çıktığı 11 maça 9 gol, 1 asistlik istatistik sığdıran başarılı forvet adeta tek başına takımını sırtladı. 31 yaşındaki golcü Körfez ekibinin bu sezon attığı 12 golün 9’unu kaydederek lige damga vurdu. Denizlispor ’dan sonra Bursaspor filelerini de boş geçmeyen, şık bir golle zorlu maçın kilidini açan Dino’nun adı şimdiden transfer teklifleriyle anılmaya başladı.

Yönetim harekete geçti

Kocaelispor yönetimi ise sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan başarılı forvetle yeni kontrat yapmaya hazırlanıyor. Elden kaçırmadan sözleşmesini uzatmak isteyen idareciler, oyuncunun menacerini şehre davet etti. Adı Güney ülkeleriyle anılan oyuncunun devre arasında da transfer olma ihtimali olduğu belirtildi.







