Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 27. hafta maçında Kocaelispor, deplasmanda Ergene Velimeşespor ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında Körfez ekibi coştu. 60. dakikada Batuhan Yayıkçı, 88. dakikada Bahattin Köse ve 90+5. dakikada Murat Cem Akpınar’ın golleri, Yeşil-Siyahlı ekibe 3-0’lık galibiyeti getirdi.

Gelecek hafta Ankara Demir...

Ergene Velimeşespor 21 puanla 19 takımlı grubun 15. sırasında kaldı. Kocaelispor ise puanını 46’ya yükselterek maç eksiğine rağmen 4. sıraya çıktı. Mustafa Reşit Akçay’ın öğrencileri, gelecek hafta Ankara Demirspor’u sahasında konuk edecek. Velimeşespor ise deplasmanda Afyonspor ile karşı karşıya gelecek.

Mertcan Polat