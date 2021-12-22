Kocaelispor, Yılmaz Özeren ile yollarını ayırdı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, tecrübeli orta sahası Yılmaz Özeren ile yollarını karşılıklı anlaşmayla ayırdı. Körfez ekibi, 33 yaşındaki oyuncuya verdiği emekler için teşekkür etti ve ayrılığı şu sözlerle duyurdu:

''Futbolcumuz Yılmaz Özeren ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Yılmaz’a verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.''

Ocak 2021'de Kocaelispor'a transfer olan Yılmaz, Yeşil Siyahlı formayla çıktığı 30 maçta skor katkısı sağlayamadı.