Kocaelispor, Trabzonsporlu Murat Cem Akpınar'ı 1 yıllığına kiraladı

2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Kocaelispor, Trabzonspor’da forma giyen orta saha oyuncusu Murat Cem Akpınar'ı 1 yıllığına kiraladı.

16 Eylül 2020, Çarşamba 14:10 Son Güncelleme:
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Kocaelispor, Trabzonsporlu Murat Cem Akpınar'ı 1 yıllığına kiraladı

2. Lig’de mücadele eden Kocaelispor yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendiriyor. Bu kapsamda transfer çalışmalarını sürdüren yeşil siyahlı ekip, Trabzonspor ’da forma giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Murat Cem Akpınar’ı 1 yıllığına kiralayarak kadrosuna kattı. Transfer hakkında Kocaelispor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Başarılı orta saha oyuncusu Murat Cem Akpınar, Trabzonspor'dan 1 yıllığına kulübümüze kiralık olarak transfer edilmiştir. Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

İHA

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