Kocaelispor, Terrence Tisdell ile yollarını ayırdı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, sezon başı İsrail ekibi Hapoel Petah Tikva'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Liberyalı hücumcu Terrence Leonard Tisdell ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Futbolcumuz Terrence Leonard Tisdell ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Tisdell’e verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.'' ifadeleri kullanıldı.

Körfez ekibinde 14 resmi maça çıkan Tisdell, 1 gol, 1 asistle skora katkı sağladı.