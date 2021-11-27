Akçay: “İstifayı düşüneceğim”

2-1’lik mağlubiyetin ardından Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, “Maçın başından sonuna kadar kontrolü elimizde tuttuğumuz müsabaka oynamamıza rağmen iki bariz hata bize mağlubiyet getirdi. Başka pozisyon da yok gibi. Biz müsabakayı çevirmek için çok uğraştık, çaba gösterdik. Sonuçta başarılı olamadık. İkinci golden sonra zaman da kısa olunca kendi evimizde müsabakayı kaybettik. Büyük bir sıkıntıyı da beraberinde getiriyor. Güveni, taraftarla ilişkimizi bozuyor. Herkesi rahatsız eden durum oluşturuyor. Futbolda bunlar da var. Bir sıkıntı yok. Değerli oyuncularımız var. Kocaelispor’un oyuncuları. Bunlardan başka oyuncular da yok. Taraftar tepkisinde haklıdır. Gereği neyse yaparız. İstifayı düşüneceğim“ dedi.

İHA