Kocaelispor, sezonun ilk deplasmanı için yola çıktı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Kocaelispor, Kırşehir Belediyespor’a konuk olacağı sezonun ilk deplasman maçı için Kırşehir’e otobüsle hareket etti. Hafta boyunca çalışmalarını sürdüren yeşil-siyahlılar bugün Körfez Brunga Tesisleri'nde son provalarını yaptı.

Ardından Kırşehir’e gitmek üzere yola koyulan Körfez ekibinde sakatlığı bulunan Atila Turan haricinde eksik bulunmuyor. 4 Eylül Pazar günü Kırşehir Ahi Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 16.30’da başlayacak. Karşılaşmada Alpaslan Şen düdük çalacak.

KOCAELİ (İHA)