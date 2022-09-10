Kocaelispor-Serik Belediyespor maç sonucu: 0-0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 3. hafta maçında Kocaelispor, Antalya ekibi Serik Belediyespor’u ağırladı. Mücadele 0-0 sona erdi.
Stat: Belediye Derincespor
Hakemler: Ayberk Demirbaş x, Barış Sun xx, Çağrıcan Pazarcıklı xx
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci xx, Yalçın Kılınç xx, Alpay Çelebi xx, Mehmet Taş xx, Cem Ekinci xx (Mertan Caner Öztürk dk. 63), Okan Eken xx, Tayfun Aydoğan xx (Yusuf Cihat Çelik dk. 90+1 ?), Mehmet Sak xx, Mehmet Yılmaz xx, Yiğitali Bayrak xx (İlyas Kubilay Yavuz dk. 63), Beykan Şimşek xx (Samed Ali Kaya dk. 90+1 ?)
Yedekler: İsmet Yumakoğulları, Diogo Aleksis Özçakmak, Hazarhan Karaca, Bedirhan Yıldız, Yağız Gül, Mesut Can Tunalı
Teknik Direktör: Fırat Gül
Serik Belediyespor: İbrahim Demir xxx, Fırat Arıkan xx, Erbay Eker xx, Sergen Yatağan x (Mustafa Acar dk.57), Sebahattin Usta x (Halil İbrahim Sevinç dk. 57 xx), Burak Göksel xx (Batuhan Kırdaroğlu dk. 83 ?), Üstün Bilgi xx (Erdoğan Kaya dk. 83 ?), Oğuzhan Doğan xx, İsmet Benli (Mehmet Can Kocabaş dk. 11 xx), Mehmet Demirözü xx, Erdi Zengin x
Yedekler: Mehmet Doğan, Ergün Nazlı, Batuhan Atal, Muhammet Akpınar, Harun Kavaklıdere
Teknik Direktör: Cem Kavçak
Kırmızı kart: Erdi Zengin (Serik Belediyespor)
Sarı kartlar: Mehmet Sak, Mehmet Yılmaz (Kocaelispor), Oğuzhan Doğan, Halil İbrahim Sevinç (Serik Belediyespor)