Futbolseverler Kocaelispor -Sakaryaspor maçı öncesi geri sayıma geçti. Müzesinde 2 Türkiye Kupası bulunan, Süper Lig ’de oynadığı dönemlerde 4 büyük kulübün 'korkulu rüyası' olan Kocaelispor ile müzesinde 1 Türkiye Kupası yer alan, Türk futboluna Aykut Kocaman, Oğuz Çetin, Tuncay Şanlı gibi birçok yıldız oyuncu kazandıran Sakaryaspor, TFF 1. Lig biletini almak için karşı karşıya gelecek. Beyaz Grup’ta Manisa Futbol Kulübü, Kırmızı Grup’ta Eyüpspor’un doğrudan TFF 1. Lig’e yükseldiği Misli.com 2. Lig finalinde birbirlerine rakip olacak Kocaelispor ile Sakaryaspor en son 2010-2011 sezonunda Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta birbirlerine rakip oldu.

Kocaelispor - Sakaryaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Kocaeli-Sakarya finali hangi kanalda?

Misli.com 2. Lig Play-Off finalinde iki köklü kulüp Kocaelispor ile Sakaryaspor arasında oynanacak maç saat 20.00’de başlayacak ve Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak. D-Smart’tan canlı yayınlanacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek.

Kocaelispor - Sakaryaspor muhtemel 11'ler:

Kocaelispor: Bayram, Musa, Semih, Gökhan, Numan, Batuhan, Murat Cem, Benhur, İrfan, Mesut, Burak

Sakaryaspor: Oğuz, Canberk, Hakan, Burak, Ümit, Abdulaziz, Fatih, Muhammet, Azad, Çağrı, Ali Özgün

Düdük Halil Umut Meler'de

Gelecek sezon 19 takımın yer alacağı TFF 1. Lig’de, 19. ve son takımın belirleneceği karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak ve TFF 1. Lig’e yükselecek son takım D-Smart ekranlarında belli olacak.

32 kez karşılaştılar

Süper Lig ’de 7 sezon birlikte yer alan iki ekip, bugüne kadar çeşitli liglerde 32 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda Kocaelispor’un 10, Sakaryaspor’un 12 galibiyeti bulunurken, 10 karşılaşma da berabere tamamlandı.

Kocaelispor finale nasıl geldi?

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonu 68 puanla 3. sırada tamamlayan Kocaelispor, Play-Off çeyrek finalde Ankara Demirspor'la karşılaştı. İlk maçı evinde 3-0 kazanan Körfez ekibi, rövanşta 1-1'lik eşitlikle yarı finale çıktı. Yarı finalde ilk maçta evinde Hekimoğlu Trabzon ile 0-0 berabere kalan Kocaelispor, rövanşta 90+1. dakikada bulduğu golle sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı ve final biletini kaptı.

Sakaryaspor finale nasıl geldi?

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta lider Eyüpspor'un ardından sezonu 2. sırada tamamlayan Sakaryaspor, Play-Off çeyrek finalinde Van Spor'u evinde ve deplasmanda 2-0 mağlup etti, yarı finale yükseldi. Yarı finalde Kırşehir Belediyespor'la deplasmanda 0-0 berabere kalan Tatangalar, rövanşta evinde 5-1 kazandı ve finalist oldu.

19. takım belli oluyor

Süper Lig'den düşen Erzurumspor, Denizlispor , Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü, Misli.com 2. Lig’den yükselen Manisa ve Eyüpspor’un yanı sıra Adanaspor, Altınordu, Balıkesirspor, Bandırmaspor, Boluspor, Bursaspor , Ankara Keçiörengücü, İstanbulspor, Menemenspor, Samsunspor, Tuzlaspor ve Ümraniyespor, gelecek sezon TFF 1. Lig’de yer alacak.

Kocaelispor, en son 2009-2010’da TFF 1. Lig’de oynadı

Sezona Selahaddin Dinçel’le başlayan Kocaelispor, Erhan Altın’ın yerine son olarak Mustafa Reşit Akçay’ı getirdi. En son 2007-2008’de Süper Lig vizesi aldığı TFF 1. Lig’den 2009-2010’da düşen Kocaelispor, bu süreçte Bölgesel Amatör Ligi’ne kadar gerilemesine rağmen tekrar profesyonel liglere döndü. Kocaeli temsilcisi daha önce 1979-1980, 1991-1992 ve 2007-2008’de Süper Lig vizesi aldığı TFF 1. Lig’de 24 sezon, Süper Lig’de ise 20 sezon mücadele etti.

Sakaryaspor, 2011-2012’den sonra geri dönme hedefinde

Daha önce 1980-1981, 1986-1987, 1997-1998 ve 2003-2004’te TFF 1. Lig’de Süper Lig’e yükselen Sakaryaspor, TFF 1. Lig’de 34, Süper Lig’de ise 11 sezon yer aldı.



