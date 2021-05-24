Misli.com 2. Lig Play-Off'ta yarı finaller sona erdi, finalistler belli oldu. Hekimoğlu Trabzon FK'yı son dakika penaltı golüyle eleyen Kocaelispor ile Kırşehir Belediyespor'u saf dışı bırakan Sakaryaspor, finalde kozlarını paylaşacak. Türk futbolunun iki ekibi de finalde kazanıp TFF 1. Lig'e yükselmek için karşı karşıya gelecek. Kritik final futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. İki takım en son 10 yıl önce Misli.com 2. Lig'de kozlarını paylaşmıştı. 2010-11 sezonunda Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta karşılaşan iki takım da evinde galip gelmişti. Kocaelispor evinde Sakaryaspor'u 2-0 yenerken Sakaryaspor, son hafta maçında Kocaelispor'u 5-1 yenmişti.

Kocaelispor - Sakaryaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

28 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de oynanacak mücadelenin stadyum ve saat bilgileri henüz TFF tarafından açıklanmadı. Misli.com'dan naklen yayınlanacak finalin canlı skor takibi ve detayları fanatik.com.tr'de olacak.









Kocaelispor finale nasıl geldi?

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonu 68 puanla 3. sırada tamamlayan Kocaelispor, Play-Off çeyrek finalde Ankara Demirspor'la karşılaştı. İlk maçı evinde 3-0 kazanan Körfez ekibi, rövanşta 1-1'lik eşitlikle yarı finale çıktı. Yarı finalde ilk maçta evinde Hekimoğlu Trabzon ile 0-0 berabere kalan Kocaelispor, rövanşta 90+1. dakikada bulduğu golle sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı ve final biletini kaptı.

Sakaryaspor finale nasıl geldi?

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta lider Eyüpspor'un ardından sezonu 2. sırada tamamlayan Sakaryaspor, Play-Off çeyrek finalinde Van Spor'u evinde ve deplasmanda 2-0 mağlup etti, yarı finale yükseldi. Yarı finalde Kırşehir Belediyespor'la deplasmanda 0-0 berabere kalan Tatangalar, rövanşta evinde 5-1 kazandı ve finalist oldu.