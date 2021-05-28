Misli.com 2. Lig Play-Off'ta süper final: Kocaelispor-Sakaryaspor... Müzesinde 2 Türkiye Kupası bulunan, Süper Lig ’de oynadığı dönemlerde 4 büyük kulübün 'korkulu rüyası' olan Kocaelispor ile müzesinde 1 Türkiye Kupası yer alan, Türk futboluna Aykut Kocaman, Oğuz Çetin, Tuncay Şanlı gibi birçok yıldız oyuncu kazandıran Sakaryaspor, TFF 1. Lig biletini almak için karşı karşıya geliyor. Beyaz Grup’ta Manisa Futbol Kulübü, Kırmızı Grup’ta Eyüpspor’un doğrudan TFF 1. Lig’e yükseldiği Misli.com 2. Lig finalinde birbirlerine rakip olacak Kocaelispor ile Sakaryaspor en son 2010-2011 sezonunda Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta birbirlerine rakip oldu.

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MAÇTAN DAKİKALAR:

GOL | 2' Maç golle başladı. Hakan Aslantaş'ın korner bayrağının dibinde Murat Cem'e yaptığı müdahale sonrası Halil Umut Meler, faul düdüğünü çaldı. Burak Süleyman'ın sol çaprazdan yaptığı ortaya iyi yükselen Musa Nizam'ın kafa vuruşu direkten döndü. Tecrübeli oyuncu, dönen topu ağlara gönderdi ve Kocalispor, dev maçta öne geçti.

7' İrfan'ın ara pasına hareketlenen Burak, topu içeri çevirmeye çalıştı, araya Sakaryaspor savunmasından Ümit girdi.

9' Abdulaziz'in sağ kanattan yaptığı ortaya Murat Cem dokundu ve top kornere çıktı. Nuri Fatih'in kullandığı köşe vuruşuna gelişine vole vuruşu yapan Burak, kaleyi tutturamadı.

10' Muhammet Reis'in pasına hareketlenen Abdülaziz'in sağ kanattan yaptığı orta şut karışımı şut kaleci Bayram'da kaldı.

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Kocaelispor - Sakaryaspor maçı hangi kanalda? Kocaeli-Sakarya finali hangi kanalda?

Misli.com 2. Lig Play-Off finalinde iki köklü kulüp Kocaelispor ile Sakaryaspor arasında oynanan maç saat 20.00’de başladı ve Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanıyor. D-Smart Spor Smart’tan canlı yayınlanan mücadeleyi Halil Umut Meler yönetiyor.

Kocaelispor - Sakaryaspor ilk 11'ler:

Kocaelispor: Bayram, Musa, Murat Cem, Semih, Gökhan, Numan, Benhur, İrfan, Mesut, Mustafa Tahir, Burak

Sakaryaspor: Oğuz, Hakan, Ümit, Burak, Canberk, Azad, Çağrı, Nuri, Reis, Abdulaziz, Berk

Düdük Halil Umut Meler'de

Gelecek sezon 19 takımın yer alacağı TFF 1. Lig’de, 19. ve son takımın belirleneceği karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalıyor ve TFF 1. Lig’e yükselecek son takım D-Smart ekranlarında belli olacak.

32 kez karşılaştılar

Süper Lig ’de 7 sezon birlikte yer alan iki ekip, bugüne kadar çeşitli liglerde 32 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda Kocaelispor’un 10, Sakaryaspor’un 12 galibiyeti bulunurken, 10 karşılaşma da berabere tamamlandı.

Kocaelispor finale nasıl geldi?

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonu 68 puanla 3. sırada tamamlayan Kocaelispor, Play-Off çeyrek finalde Ankara Demirspor'la karşılaştı. İlk maçı evinde 3-0 kazanan Körfez ekibi, rövanşta 1-1'lik eşitlikle yarı finale çıktı. Yarı finalde ilk maçta evinde Hekimoğlu Trabzon ile 0-0 berabere kalan Kocaelispor, rövanşta 90+1. dakikada bulduğu golle sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı ve final biletini kaptı.

Sakaryaspor finale nasıl geldi?

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta lider Eyüpspor'un ardından sezonu 2. sırada tamamlayan Sakaryaspor, Play-Off çeyrek finalinde Van Spor'u evinde ve deplasmanda 2-0 mağlup etti, yarı finale yükseldi. Yarı finalde Kırşehir Belediyespor'la deplasmanda 0-0 berabere kalan Tatangalar, rövanşta evinde 5-1 kazandı ve finalist oldu.