Kocaelispor, Rasheed Ibrahim Akanbi transferini bitirdi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Rasheed Ibrahim Akanbi'nin transferi için Menemenspor'la anlaşmaya vardı. Nijeryalı forvet, sağlık kontrollerinin ardından Yeşil Siyahlılar ile 1,5 yıllık (+1 yıl opsiyon) sözleşme imzalayacak.

Menemenspor'un Ocak 2020'de Bölgesel Amatör Lig ekibi Foça Belediyespor'dan transfer ettiği Rasheed, Sarı Lacivertli formayla çıktığı 46 resmi maçta 12 gol, 6 asistle skora katkı sağladı.

Körfez ekibinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Kulübümüz, Nasadoge Menemenspor'da forma giyen Nijeryalı futbolcu Rasheed Ibrahim Akanbi'nin transferi hususunda futbolcu ve kulübü ile anlaşmaya varmış bulunmaktadır. Rasheed Ibrahim Akanbi ile sağlık kontrollerinin ardından 1,5 yıllık (+1 yıl opsiyon) sözleşme imzalanacaktır.''