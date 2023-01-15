Kocaelispor, liderlik şansını elinin tersiyle itti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 20. hafta mücadelesinde Kocaelispor, Kırklarelispor’un konuğu oldu. Kırklareli Atatürk Stadyumu’nda oynanan müsabaka, golsüz eşitlikle sonuçlandı. Taraflar 1’er puanı paylaşırken Kocaelispor önemli bir fırsatı tepmiş oldu.

Dün oynanan Bucaspor - Karacabey Belediyespor maçı 0-0 sonuçlanmış ve lider Bucaspor’un puan kaybı Körfez ekibinin iştahını kabartmıştı. Maça galibiyet ve liderlik parolasıyla çıkan yeşil-siyahlılar berabere kalarak puanını 42’ye çıkardı ve lider Bucaspor’un ardından ikincilik koltuğundaki yerini korudu.

KOCAELİ (İHA)