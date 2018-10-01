Kocaelispor için 102 bin 804 lira yardım toplandı

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Kocaelispor için "Efsane Geri Dönüyor" sloganıyla başlatılan 3 ay süreli kampanyada, 50 günde 102 bin 804 lira yardım toplandı.

Kocaeli Valiliği’nden yapılan açıklamada, Vali Hüseyin Aksoy öncülüğünde siyasiler, oda başkanları, Kocaelispor kulüp başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve basın mensuplarının katılımıyla Kocaelispor için 13 Ağustos’ta "Efsane Geri Dönüyor" isimli yardım kampanyası başlatıldığı hatırlatıldı.

Komite kurulup Ziraat Bankası E-5 İzmit Şubesi’nde TR 16 0001 0024 2440 1764 0250 39 IBAN numarasıyla açılan hesabın kamuoyuyla paylaşıldığı ve her kesimden destek talep edildiği aktarılan açıklamada, "Yardım kampanyası için açılan hesapta bugün itibarıyla 102 bin 804 lira yardım toplanmıştır. Bu yardımlar Kocaelispor Kulübü’ne çok önemli katkılar sağlayacaktır. 13 Ağustos’ta başlayan ve 3 ay sürecek ’Efsane Geri Dönüyor’ yardım kampanyasına bugüne kadar destekte bulunan değerli Kocaelililerin her bireyine, verdikleri desteklerinden dolayı teşekkür ediyor, kampanyamıza destek ve katkılarınızı bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

AA