Kocaelispor günü çift antrenmanla tamamladı

Sabah çabukluk ve kondisyon antrenmanı gerçekleştiren Kocaelispor, akşam antrenmanında ise taktik ağırlıklı çalışma yaptı. Koronavirüs sonrası yaşadığı solunum güçlüğü nedeniyle hastanede tedavisi süren teknik direktör Mustafa Reşit Akçay’ın yokluğunda, takımı yardımcı antrenör Turgay Karslı çalıştırıyor. Körfez ekibi, akşam antrenmanına ısınma hareketleriyle başladı. Pas oyunuyla devam eden çalışma, yarı sahada çift kale maçla sürdü. Son olarak taktik çalışmayla antrenman sona erdi.

Yeşil siyahlı ekip yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı tek antrenmanla sürdürecek.

İbrahim ALİOĞLU - Olgucan KALKAN / ERZURUM, (DHA)