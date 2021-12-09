Kocaelispor gol atmakta zorlanıyor

Spor Toto 1. Lig’de 15 hafta geride kalırken Kocaelispor, her 76 dakikada bir gol atan santrforuna rağmen en az gol atan takımlardan biri oldu. 1122 dakika süre almasına rağmen hiç sarı kart görmeyen stopere sahip Kocaelispor'da 15 haftalık istatistik dikkat çekiyor. Ligin en az gol atan ekiplerinden biri olan yeşil-siyahlılar, en çok kart gören takımlardan biri konumunda bulunuyor.

Hücumda üretkenlik sıkıntısı yaşanıyor

Spor Toto 1. Lig’de sezonun ilk yarısında sona yaklaşılırken, Kocaelispor attığı 14 gole karşın kalesinde gördüğü 16 golle -2 averajda bulunuyor. Sezon başından beri hücumdaki üretkenliği tartışılan takım, ligde en az golü olan 4 takımından biri konumunda buluyor. Ligde yalnızca 9 golü bulunan Balıkesirspor’un ardından Denizlispor , Ankara Keçiörengücü ve Kocaelispor’un 14 golü bulunuyor. Yeşil-siyahlı ekibin, 14 lig maçında yalnızca 14 golü bulunurken, bu gollerin 9’u Dino, 4’ü Benhur ve 1’i de Tisdell’in ayağından geldi. Son oynanan Manisa FK maçında 2-1 mağlup olan Kocaelispor’da golü Tisdell atarken, 15 hafta sonunda ilk kez Dino ve Benhur haricinde bir oyuncu gol buldu.

Her 76 dakikada bir gol atıyor

Ayrıca Güney Afrikalı golcü Dino, takımın ligde oynadığı 14 maçta 688 dakika sahada kalıp 9 gol bulurken, ortalama olarak her 76 dakikada bir gol attı. Dino’nun sakatlanıp çıktığı Bandırmaspor maçını ve sakatlığından dolayı oynayamadığı Menemenspor ve Manisa FK maçlarını kazanamayan Kocaelispor’da santrfor bölgesinde sorunlara yol açtı. Menemenspor maçında bu sezon ilk kez bir lig maçında ilk 11 şansı yakalayan Mevlüt Erdinç oldukça etkisiz bir performans ortaya koydu. Manisa FK maçı öncesinde ise sakatlığından dolayı maç kadrosundan çıkarılan Mevlüt’ün yerine orta saha asıllı Diop santrfor mevkiinde forma şansı buldu. Diğer santrforlardan Bahattin Köse kadro dışı kalırken 20 yaşındaki İsa Nalbant ise sezon boyunca hiçbir maçta ilk 11’de oynama şansı bulamadı. Genç futbolcu 3 maçta sonradan oyuna girip toplamda 19 dakika süre alabildi.

En istikrarlı oyuncu Musa Nizam

Kocaelispor’da sezon başından beri hiçbir futbolcunun maçların tamamında süre almamış olması da dikkat çeken istatistiklerden biri olarak görünüyor. Ligde 14 maçı geride bırakan takımda en çok süre alan oyuncu 1122 dakika ile tecrübeli savunmacı Musa Nizam oldu. Ayrıca 31 yaşındaki futbolcu 14 maçın 13’ünde ilk 11 çıkarak en fazla ilk 11 çıkan oyuncu olarak ön plana çıktı. Tecrübeli sporcunun dikkat çektiği bir diğer özellik ise en çok süre alan futbolcu olmasına rağmen henüz hiç kart görmemiş olması. Musa Nizam’ın ardından en çok süre alan ikinci oyuncu ise partneri Diogo Coelho oldu. Coelho, 13 maçta 1095 dakika süre aldı. Korcan Çelikay ve Georges Mandjeck 1079’ar dakika ile Coelho’yu takip ederken 1000 dakika barajını aşan diğer oyuncu ise süre aldığı 1027 dakika ile Benhur Keser oldu.

Yeşil-siyahlı ekipte, sezon başı çapraz bağları kopan Hasan Hatipoğlu’nun yanı sıra Denizalp Özdemir, Taha Batuhan Yayıkçı ve Doğukan Kaya, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay’dan hiç süre alamadılar.

Kocaelispor, en çok kart gören takımlar arasında

Öte yandan ligin en çok kart gören ekiplerinden olan Kocaelispor’da sezon başından beri oyunculara tam 34 kez sarı kart gösterildi. Yeşil-siyahlı ekipte, Atila Turan, Diogo Coelho ve Yiğitali Bayrak olmak üzere 3 oyuncu da kırmızı kart gördü. Görülen 3 kırmızı kartın iki tanesi çift sarı karttan gelirken bir tanesi ise direkt kırmızı kart olarak çıktı. Körfez ekibinde 13 maçta gördüğü 6 sarı kartla Yılmaz Özeren en çok sarı kartla cezalandırılan futbolcu konumunda bulunuyor. Tecrübeli oyuncuyu 5’er sarı kartla bir diğer tecrübeli oyuncular Atila Turan ve Georges Mandjeck takip ediyor. Mehmet Taş ve Abdoulaye Cisse’nin ise 4’er sarı kartı bulunuyor. Kocaelispor, ligde en fazla sarı kart gören 7 takımdan biri konumunda bulunuyor.

İHA