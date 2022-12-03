Kocaelispor-Etimesgut Belediyespor maç sonucu: 4-0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Kocaelispor, 17. hafta karşılaşmasında konuk ettiği Etimesgut Belediyespor’u 4-0 mağlup etti

Stat: Kocaeli Stadı

Hakemler: Hakan Ülker xx, Kürşathan Akın xx, Uğur Başdaş xx

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci xxx, Yalçın Kılınç xx, Alpay Çelebi xx, Cem Ekinci xxx (Hazarhan Karaca dk.84), Yusuf Cihat Çelik xxx (Yiğitali Bayrak dk.84), Okan Eken xx (Mertan Caner Öztürk dk.55), Tayfun Aydoğan xxx (Mehmet Taş dk. 72), İlyas Kubilay Yavuz xx, Atila Turan xxx, Mehmet Yılmaz xxx, Samed Ali Kaya xxx (Bedirhan Yıldız dk.84)

Yedekler: İsmet Yumakoğulları, Diego Aleksis Özçakmak, Mesut Can Tunalı, Yiğit Canguru, Yusuf Efe Yaman

Teknik Direktör: Fırat Gül

Etimesgut Belediyespor: Murat Can Yıldız x, Berk Akgönül x (Atamer Bilgin dk.40), Burak Çolak x (Yağız Suat Bolat dk.46), Furkan Polat xx, Reşo Akın xx, Mehmet Sıddık İstemi xx, Sezer Özmen x, Semih Üstün xx (Alaattin Hamza Ok dk.66), Talha Özler xx (İsmail Güner dk.66), Turan Yılmaz xx, Gökhan Lale x (Abdulcebrail Akbulut dk.50)

Yedekler: Osman Mert Göktepe, Rüstem Yiğit Yıkılmaz, Eren Kınalı, Berke Gürbüz, Muhammet Beşir

Teknik Direktör: Enver Bozbay

Goller: Tayfun Aydoğan (dk.9), Cem Ekinci (dk.37), Samed Ali Kaya (dk.68), Mehmet Yılmaz (dk.78) (Kocaelispor)

Sarı Kartlar: Yusuf Cihat Çelik (Kocaelispor), Murat Can Yıldız (Etimesgut Belediyespor)