Kocaelispor - Erzurumspor maç sonucu: 2-0

Kocaelispor, Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Erzurumspor'u konuk etti. 39'da Abdoulaye Cisse ve 87'de Mouhamed Diop'un attığı gollerle sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan Körfez ekibi, 3 maçlık mağlubiyet hasretine nokta koydu, 23 puanla 6. sıraya yerleşti.

Zirve hattında ağır bir yara alan ve 5 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Erzurumspor ise 28 puanla 2. sırada kaldı.

STAT: Kocaeli

HAKEMLER: Kadir Sağlam (xx), Erkan Akbulut (xx), Deniz Turgut (xx)

KOCAELİSPOR: Korcan (xx) - Aleksis (xx), Mehmet (xx), Atila (xxx), Cisse (xxx), Mandjeck (xx), Semih (xx), Diop (xxx)(Dk.90 Yılmaz), Pereira (xx), Tisdell (xx)(Dk.83 İsa x), Benhur (xxx)

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Szumski (x) - Aykut (xx), Süleyman (x)(Dk.64 Emircan x), Novikovas (xx), Malle (x)(Dk.71 Oltan x), Gökhan (xx)(Dk.88 Lameira), Mustafa (x), Olanare (xx)(Dk.88 Mustafa), Hasek (x), Orhan (x)(Dk.88 Shala), Mücahit (x)

GOLLER: Dk.39 Cisse, Dk.87 Diop (Kocaelispor)

SARI KARTLAR: Dk.31 Cisse, Dk.90 Aleksis (Kocaelispor) - Dk.32 Mücahit, Dk.44 Gökhan, Dk.66 Mustafa, Dk.90 Oltan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)