Kocaelispor - Boluspor maçı öncesi bilinmesi gerekenler

TFF 1. Lig'de 6 maçtır kazanamayan yeşil siyahlı ekip son olarak teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı. Ara transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olan Kocaelispor Dimitrios Kolovos, Mazlum Demir, Kerem Can Akyüz gibi önemli isimleri kadrosuna kattı. Tribün desteğini son dakikalara kadar hisseden körfez ekibi evinde oynadığı 5 maçta 7 puan toplamayı başardı.

Boluspor bu sezon kötüm devam eden deplasman serisinde 10 maça çıkıp sadece 2 galibiyet alabildi. Savunma hattında sıkıntılar yaşayan misafir takım son 5 maçta kalesinde 6 gol gördü.

Kocaelispor yönetimi taraftar desteğini daha fazla hissetmek için Boluspor maç biletlerinin indirimli şekilde olacağı, tüm taraftarların tribünde bulunmasını istendi.

Yeni hoca ve taraftar desteğiyle ev sahibi takımın mücadelede puan almasını bekleyebiliriz.