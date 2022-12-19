Kocaelispor-Ankara Demirspor maç sonucu: 2-4

Kocaelispor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup 17. hafta maçında konuk ettiği Ankara Demirspor’a 4-2 mağlup oldu. Körfez ekibi, bu sonucun ardından liderliği 1928 Bucaspor'a kaptırdı.

Stat: Kocaeli Stadı

Hakemler: Erdem Mertoğlu xx, Kadir Beyaz xx, Zafer Gayretli xx

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci xx, Yalçın Kılınç xx, Diego Aleksis Özçakmak xx, Cem Ekinci xx (Mertan Caner Öztürk dk.84), Yusuf Cihat Çelik xx, Okan Eken xx, Tayfun Aydoğan xxx, İlyas Kubilay Yavuz xxx (Beykan Şimşek dk.69), Atila Turan xxx, Mehmet Yılmaz xxx, Samed Ali Kaya xx

Ankara Demirspor: Ömercan Avci xx, Hüseyin Eren Bektaş xx, Alperen Kuyubaşı xx, Abdullah Çelik xx, Harun Aydın xx, Mert Örnek xxx (Taner Koç dk.90+5), Mervan Yusuf Yiğit xxx (Nicklas Emre Alıcı dk.90+3), Burhan Arman xxx (Serkan Sözmen dk.90+5), İrfan Akgün xxx (Ahmet Sivri (dk.82), Kadir Taşoğlu xx, Ümit Yasin Arslan xx

Goller: Yalçın Kılınç (dk.39), Mehmet Yılmaz (dk.45+1) (Kocaelispor), Mert Örnek (dk.12), (dk.65), Abdullah Çelik (dk.68), Burhan Arman (dk.90+1) (Ankara Demirspor)

Sarı kartlar: Kubilay Yavuz, Tayfun Aydoğan, Atila Turan (Kocaelispor), İrfan Akgün (Ankara Demirspor)