Kocaelispor, 7 yeni transferini görkemli bir törenle tanıttı

Ara transfer dönemini hareketli geçiren Kocaelispor, kadrosuna kattığı 7 yeni oyuncu ve yeni teknik direktörü Mehmet Altıparmak için imza töreni düzenledi. Tören, yeşil-siyahlıların antrenmanlarını yaptığı Körfez Brunga Tesisleri’nde taraftara açık bir şekilde düzenlendi. Yoğun bir ilginin olduğu imza töreninde futbolcular Kolovos, Akanbi, Mazlum Demir, Mehmet Yılmaz, Keremcan Akyüz, Berkay Dabanlı, Samed Ali Kaya ve teknik direktör Mehmet Altıparmak tek tek anons edilerek çağrıldılar. Başkan Engin Koyun’un da katılmasıyla toplu bir şekilde imzalar atıldı. Törende Başkan Engin Koyun ve Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yaptıkları konuşmalarda tüm şehri birlik ve beraberliğe davet etti.

“Yeni bir şarkı yazacağız”

Yeni bir sayfa açıldığını vurgulayan Başkan Engin Koyun, “Uzun yıllar sonra Kocaeli'mizde güzel ve mutlu bir anı yaşamanın mutluluğu içindeyiz. Rabbime binlerce kez şükrediyorum. Bugünlere gelmemizde emeği geçen hocam ve ekibine de teşekkürlerimi ediyorum. Emeği geçen yönetim kurulu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bugün yeni bir hikayeyi yazma günü. Kocaelisporumuz için çok önemli bir gün. Mehmet Altıparmak Hocamız ve ekibini bir araya getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün burada yeniden bir şarkı yazma günü. İnşallah o şarkı bizlere ve Mehmet Altıparmak Hocama nasip olacak” dedi.

“Pazartesi günü taraftar rekorunun kırılmasını diliyorum”

Ekip ruhunun ve birlik beraberliğin kendileri için çok önemli olduğunu ve çok ihtiyaç duyduklarının altını çizen Başkan Koyun, taraftarlara da çağrıda bulundu. Koyun, “Ara transferde çok önemli transferler yaptık geçen sene. Bize şans vermeyenler vardı ama ekip ruhuyla birlikte şampiyon olduk. Finalde ezeli ve ebedi rakibimizi 4-0 yenerek şampiyon olduk. Belki de 100 yıl bu şehre nasip olmayacak bir mutluluğu yaşadık. İnşallah bu yıl da başaracağız. 11 yıl sonra şu an bu ligdeyiz. Bugün gelinen nokta çok zor. Yeni bir hikaye yazmak için bir araya geldik. Ben inanıyorum ve özellikle sizlerin de inanmasını arzu ediyorum. Yeter ki birlik ve bütünlüğümüzü asla zedelemeyelim. Özellikle sizden şunu rica ediyorum, maçın başından sonuna kadar hocamıza ve futbolcularımıza sonuna kadar destek olmanızı istiyorum. Bunun başarının birinci ayağını olduğunu düşünüyorum. Bunun sonrasında başarının arkasından geleceğine inanıyorum. Biz bu hikayeyi tekrar bu şehirde yaşayacağız ve yeniden yazacağız. Yolumuz aydınlık olsun diyorum hepinizi saygıyla selamlıyorum. Pazartesi günü taraftar rekorunun kırılmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

“Buranın yabancısı değilim”

Kocaeli’de birlik ve beraberlik içerisinde hedefe yürüyeceklerini söyleyen Mehmet Altıparmak, “Antrenörlüğe Kocaeli’de başladım. Ben buranın yabancısı değilim, kendi evime geldim. Kocaelispor’un büyüklüğünü en iyi bilenlerdenim. Hak ettiğimiz yere inşallah hep beraber geleceğiz. Burada en önemli şey birlik ve beraberlik. Daha önce çok yaptık inşallah burada da beraber yapacağız ve hedeflerimize ulaşacağız. Her zamankinden çok desteğe ihtiyacımız var. Pazartesi günü de bunun başlangıcı olsun. Lütfen herkes pazartesi orada olsun ve bizi desteklesin” ifadelerini kullandı.

İHA