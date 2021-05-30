Süper Final tadındaki maçta Sakaryaspor’u farklı geçip 11 yıl aradan sonra geri dönen Kocaelispor şehri sevince boğdu. Kafile kentte meşaleler eşliğinde karşılanırken, D- 100 karayolu üzerinde üstü açık otobüste seyir halinde taraftarları selamlayan Kocaelisporlu futbolcu Bahri Can Avcı, aracın üst geçidin altından geçtiği sırada takılarak takım otobüsünden düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Avcı, tedaviye alındı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Bahri Can Avcı´ nın otobüsten yere düşmesi ve ayağa kalkması görüntülendi. Oyuncunun durumunun iyi olduğu ifade edildi.

‘Geçmiş olsun Avcı’

Yaşanan olayın ardından resmi sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayınlayan Kocaelispor şu ifadelere yer verdi: “Gerekli müdahale anında yapılmış, oyuncumuz kontrol amaçlı olarak hastaneye kaldırılmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu gayet iyidir. Geçmiş olsun Bahri Can Avcı.”









Sabaha kadar eğlence

Yaşanan kazanın ardından İzmit kent merkezinde bulunan Milli İrade Meydanı´ na gelen takımı binlerce Kocaelispor taraftarı meşaleler eşliğinde karşıladı. Bir süre burada taraftarlarla beraber marşlar söyleyen takım, daha sonra alandan ayrıldı.