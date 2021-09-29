Kocaeli Esports, Kadın PUBG Mobile takımı için oyuncular arıyor

Ülkemiz espor organizasyonlarından olan Kocaeli Esports, yeni PUBG Mobile oyuncularını arıyor. Organizasyon, resmi Instagram hesabı üzerinden yaptıkları paylaşımla, Kadın PUBG Mobile takımı için oyuncular aradığını duyurdu.

Takımın resmi Instagram hesabı üzerinden paylaşılan gönderide; "Kocaeli Esports Profesyonel Esports Kulübü PUBG Mobile Kadın Takımına Oyuncu Aranıyor!" sözlerine yer verildi.

Eğer sizler de PUBG Mobile espor ekosisteminde yer almak istiyorsanız yapmanız gereken şey oldukça basit. Detaylı iletişim için organizasyonun discord sunucusuna katılmanız yeterli olacak.

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