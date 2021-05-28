Misli.com 2'nci Lig Play-Off finalinde Sakaryaspor'u 4-0 mağlup eden Kocaelispor, TFF 1'inci Lig'e yükseldi. Karşılaşmanın ardından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kocaelispor'un Süper Lig yolculuğuna hızlı bir şekilde devam edeceğinin altını çizen Büyükakın, "Benim hislerim, kentin hisleri. Yıllardır Süper Lig'e ilişkin özlemimiz vardı. Takımımız her zaman Süper Lig'de olsun istiyorduk. Yıllardır da taraftarımızla birlikte buna inandık. Sporcularımız, yöneticilerimiz hepsi inandılar. Kent bu inancın etrafında kenetlenmiş oldu. Bu inancın sonucunda bu başarı geldi. Hızlı bir şekilde Süper Lig yolculuğuna devam edeceğimizi Kocaelililere ve tüm Türkiye'ye hatırlamak istiyorum. Kocaelispor; taraftarıyla, başarılarıyla Süper Lig'in önemli aktörlerinden bir tanesi. Kocaelispor'un da Süper Lig'e yükselmesi Süper Lig'e de kalite getirecek. Hem kent hem de tüm Türkiye açısından çok güzel olacak" diye konuştu.

"KOCAELİSPOR TARAFTARI HEM KOCAELİ'DE HEM TÜRKİYE'NİN DİĞER İLLERİNDE FUTBOL HEYECANINA RENK KATACAK"

Kocaelispor'un güçlü ve inançlı bir taraftar grubuna sahip olduğunu söyleyen Büyükakın, "Şüphesiz kenti olumlu etkileyecek. Süper Lig'deki takımların taraftarlarıyla kıyaslandığında, Süper Lig takımlarının taraftarlarına benzer bir kulüp Kocaelispor. Yıllardır bu böyle. Çok güçlü, inançlı bir taraftarı var. Süper Lig'de olmamız, Süper Lig'e kalite getirecek. Süper Lig yolculuğuna kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Süper Lig'e geldiğimizde Kocaelispor taraftarı hem Kocaeli'de hem Türkiye'nin diğer illerinde futbol heyecanına renk katacak" ifadelerini kullandı.

"O KONUDA TAKDİR TABİİ Kİ FEDERASYONDA"

Karşılaşma öncesinde final oynayan iki takımın da TFF 1'inci Lig'e yükseltilmesi konusunda yaptıkları başvuru sorulan Büyükakın, "O konuyu Federasyon Başkanımızla konuştuk. Bakanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımızla da konuyu istişare etme şansımız oldu. Ancak şöyle bir yaklaşım sergilendi. Ligin başında ilan edilmiş olsaydı olurdu, bu saatten sonra bunu yapmak doğru olmaz diye değerlendirdiler. Tabii Sakaryaspor taraftarı da Kocaelispor taraftarı da üst ligde olmayı hak ediyor. Taraftarlar bunu istedi. Biz de onlar adına tercüman olduk. Sakarya bizim komşu şehrimiz, kardeş takımımız. Sakaryaspor'un da bir üst lige yükseltilmesi, 19 takımın 20'ye çıkartılmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendiririz. Ancak takdir tabii ki federasyonda" şeklinde konuştu.