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Kocaeli BŞB Kağıtspor'u eleyen Samsunspor, final biletini aldı

Türkiye Basketbol Ligi Play-Off Çeyrek Finali ikinci maçında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'u deplasmanda 70-82 kazanan Samsunspor, finale yükselmeyi başardı.

19 Mayıs 2022, Perşembe 20:15 Son Güncelleme:
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Kocaeli BŞB Kağıtspor'u eleyen Samsunspor, final biletini aldı

Türkiye Basketbol Ligi Play-Off Çeyrek Finali ikinci maçında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor evinde Samsunspor’u ağırladı. İlk maçta 80-73’lük skorla avantaj sağlayan Samsunspor ikinci karşılaşmayı da 70-82 kazanarak yarı finale yükseldi.


Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu

Hakemler: Önder Yılmaz xx, Ahmet Murat Arıkanlı xx, İsmail Binbir x

KBB Kağıtspor: Corin Darius Henry xxx 18, Faik Can Nurkan x 1, Cihan Amasyalı xx, İbrahim Yıldırım xxx 22, Eren Özen x, Mert Ulutaş xx 6, Brady Wiliam Skeens xxx 9, Mehmet Oğuzhan Kızıl xx 9, Eren Beyaz x, Sertan İbrahim Sarı x 5

Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu

Samsunspor: Utku Saraloğlu x 5, Mert Gizir x, Gökhan Aydın xxx 17, İzzet Türkyılmaz xxx 9, Ercan Bayrak x 6, Mert Ali Sert xxx 13, Burak Eşlik xxx 23, Ege Yaşar x, James Frazier JR xx 9, Göktuğ Baş x

Başantrenör: İlker Salman

1. Periyot: 9-24 (Samsunspor lehine)

Devre: 32-45 (Samsunspor lehine)

3. Periyot: 49-63 (Samsunspor lehine)


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