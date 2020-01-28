Sadece NBA’in değil dünya basketbolunun efsane isimlerinden biri olan Kobe Bryant ve kızı Gianna ile birlikte toplamda 9 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası, tüm dünyayı yasa boğdu. İlk yapılan tespitlere göre kazanın Los Angeles’taki yoğun sis ve pilot Ara Zobayan’ın alçak uçuşu tercih etmesiyle yaşandı. Helikopterlere karşı özel bir hayranlığı olan Kobe Bryant’ın kendisine ait Sikorksy S-76, önceki gün sabah 09.06’da John Wayne Havalimanı’ndan kalktı. Hedef, Kobe’nin Black Mamba Akademi’sine gitmek ve kızının basketbol takımının antrenmanında coachluk yapmaktı. 09.15’te Burkban Havalimanı’na yakın bir yerdeyken helikopter, görüş açısının kötü olduğu havada bir süre daireler çizdi. Pilot Zobayan, sis sebebiyle görüş açısının açık olması için alçaktan uçuş yapmaya başladı.

1 saat sonra söndürebildiler

Kuleden kendisine riskli alçak uçuş sebebiyle uyarıda bulunuldu. Ancak bu sırada dağlık ve tepelik olan Malibu bölgesinin üzerinde kalan Calabasas’ta dağın yamacını göremeyen Zobayan, kontrolü kaybetti ve helikopter o bölgeye yaklaşık 300 km. hızla yerel saatle 09.45 sularında çakıldı. İlk başta yaralandığı öne sürülen Kobe ve diğer yolcuların, helikopterin alev alması sonucunu yanarak öldükleri bildirildi. Bölge müdahale açısından zor olduğu için yangının ancak 1 saat sonra söndürüldüğü açıklandı. Ne yazık ki kazadan hiç kimse kurtulamadı.

’Hayat çok kısa, kıymetini bilin’

2008’deki röportajında, “Zamanın kıymetini bilin. Hayat problemlere takılmak ve cesaretini kaybetmek için çok kısa” diyen Kobe Bryant’ın (41) 13 yaşındaki kızı Gianna, babası gibi basketbolcu olmak istiyordu. Kobe, Gianna’yı NBA maçlarına götürüyor ve ona yol gösteriyordu. Ne yazık ki bu kaza, tüm hayalleri yerle bir etti. Kobe, arkasında ise 19 yıllık eşi Vanessa ve diğer 3 kızı Natalia, Bianca ve Capri’yi bıraktı.