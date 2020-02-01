Los Angeles Lakers'ın efsane oyuncusu Kobe Bryant'ın ve kızı Gigi'nin anısına Portland Trail Blazers maçı öncesi anma töreni düzenlendi. LeBron James'in duygusal bir konuşma yaptığı, tüm oyuncuların 8 ve 24 numaraları formalar giydiği maç öncesi töreni geceye damga vurdu.

Mücadelenin devre ve çeyrek arası şovları ise basketbolseverlerin büyük tepkisini çekerken Kobe'nin anısına saygısızlık yapıldığı kamuoyu adeta fikir birliğine vardı.

Kobe Bryant ve kızı Gigi'nin sürekli oturdukları koltuklar boş bırakılırken yerine kırmızı çiçekler ve formalar konuldu.





(Spor Arena)