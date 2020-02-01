Kobe Bryant'ın anısına saygısızlık! Portland maçında..
Helikopter kazasında vefat eden Los Angeles Lakers ve NBA efsanesi Kobe Bryant ile kızı Gigi adına Portland Trail Blazers maçı öncesi anma töreni düzenlendi. Yıldız basketbolcu LeBron James'in konuşma yaptığı törenin ardından başlayan mücadelede devre ve çeyrek arası şovları basketbolseverlerin tepkisini çekti.
Los Angeles Lakers'ın efsane oyuncusu Kobe Bryant'ın ve kızı Gigi'nin anısına Portland Trail Blazers maçı öncesi anma töreni düzenlendi. LeBron James'in duygusal bir konuşma yaptığı, tüm oyuncuların 8 ve 24 numaraları formalar giydiği maç öncesi töreni geceye damga vurdu.
Mücadelenin devre ve çeyrek arası şovları ise basketbolseverlerin büyük tepkisini çekerken Kobe'nin anısına saygısızlık yapıldığı kamuoyu adeta fikir birliğine vardı.
Kobe Bryant ve kızı Gigi'nin sürekli oturdukları koltuklar boş bırakılırken yerine kırmızı çiçekler ve formalar konuldu.
(Spor Arena)