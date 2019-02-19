Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) 2019 Basketbol Dünya Kupası’nın kura çekiminde, birçok yıldızın katılımıyla gerçekleşecek şovda, Amerika’nın ünlü şarkıcısı/söz yazarı Jason Derulo ve organizasyonun global elçisi olan spor ikonu Kobe Bryant bir araya gelecek. Kura çekimi 16 Mart, Cumartesi günü Çin’in Shenzhen şehrinde gerçekleşecek.

FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası’nın kura çekiminde, birçok yıldızın katılımıyla gerçekleşecek şovda, Amerika’nın ünlü şarkıcısı/söz yazarı Jason Derulo ve organizasyonun global elçisi olan spor ikonu Kobe Bryant bir araya gelecek. Kura çekimi 16 Mart, Cumartesi günü Çin’in Shenzhen şehrinde gerçekleşecek.

Geçen sene Ekim ayında FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası’nın global elçisi olarak tanıtılan Kobe Bryant kura çekimini gerçekleştirirken, Jason Derulo etkinlik boyunca en popüler şarkılarını söyleyecek. Etkinlikte, ayrıca, Dünya Kupası’nın ilk global elçisi olarak tanıtılan Çin’in en büyük basketbol efsanesi Yao Ming de yer alacak. Bugüne kadarki en büyük FIBA Dünya Kupasına ev sahipliği yapacak Çin’in belirlenen sekiz şehrinden biri olan Shenzhen’de gerçekleşecek törenler bir hafta sürecek. Shenzhen Bay Arena'da gerçekleşecek FIBA Basketbol Dünya Kupası 2019’un kura çekimi ilk defa halka açık olarak düzenlenecek.

Eleme maçları devam ederken Dünya Kupası’na katılmayı garantileyen Türkiye ile birlikte Angola, Nijerya, Tunus, Arjantin, Kanada, ABD, Venezuela, Avustralya, Kore, Yeni Zelanda, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Almanya, Yunanistan, Litvanya, İspanya ve turnuvaya ev sahipliği yapacak olan Çin organizasyona katılmaya hak kazandı. İlk defa 32 ülkenin katılımıyla gerçekleşecek organizasyona katılmaya hak kazanacak diğer 14 ülke, 21-26 Şubat tarihleri arasında oynanacak eleme maçlarının ardından belirlenecek.