Dünya basketbolunun efsane ismi, Los Angeles Lakers’ın tüm zamanlardaki en iyi basketbolcusu olarak tarihe adını yazdıran Kobe Bryant, geçtiğimiz pazar günü 13 yaşındaki kızı Gianna ve beraberindeki 8 kişi ile birlikte helikopter kazasında hayatını kaybetmişti.

Kazanın nedenleri araştırılmaya devam ederken, aşırı sis sebebiyle alçaktan uçuşu tercih eden pilot Ara Zobayan’ın Kaliforniya’da tepeyi göremeyerek helikopterin çakılmasına sebebiyet verdiği konuşuluyor. 9 kişiye mezar olan Calabasas’ta olay anının hemen ardından çekilen bir fotoğraf, kazanın ne kadar acı verici olduğunu gözler önüne serdi.

2 dakika sonra haber verildi

Sabah yerel saatle 09.45’te yaşanan kazadan sadece 2 dakika sonra bir kişinin 911 acil servisini aradığı bildirildi. Söz konusu fotoğrafta düştükten sonra adeta bir alev topu gibi yanmaya başlayan helikopterdekilerin ne yazık ki yanarak can verdikleri belirtildi.

Geçtiğimiz pazar günü yaşanan kazada helikopterin tepeye çarptıktan sonra alev topu gibi yandığı belirtildi. Yangın ise ancak 1 saat sonra söndürüldü.

Los Angeles polisi, yüksekte kalan kaza yerine ulaşmak için atlı polislerini olay yerine ilk olarak gönderdi.