Kobe Bryant, hayatını kaybetti! Kobe Bryant kimdir?

Kara Mamba lakaplı efsane yıldız Kobe Bryant'ınuzun yıllar formasını giydiği Los Angeles Lakers maçından dönüşte Sikorsky S76 tipi helikopterin içindeyken geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti. Helikopterde Kobe Bryant'ın yanında 4 kişinin daha bulunduğu ifade edildi. Ayrıca Los Angeles Polis Departmanı kazada kurtulan olmadığını belirtti.

Kobe Bryant kimdir?

Bryant Şutör gard ve oyun kurucu pozisyonunda görev almaktadır. NBA tarihinin en önemli basketbolcularından birisi olarak gösterilmektedir.

NBA tarihine adını altın harflerle yazdıran Bryant, liseden mezun olduktan sonra üniversiteye gitmeden direkt NBA'ye Lakers'a adımını atmış ve tüm kariyerini bu kulüpte sürdürmüştür.

Lise yıllarında Wilt Chamberlain'in 4 yıllık toplam sayı rekorunu kıran Kobe 1996 NBA Seçmeleri'nde Charlotte Hornets tarafından 13. sıradan draft edilse de sonra Lakers'a takas edilmiştir. 24 yaşındayken 3 NBA şampiyonluğu bulunan Kobe; Shaquille O'Neal ile kazandığı 3 şampiyonluktan tam 7 yıl sonra 2008-2009 sezonunda 4. şampiyonluğuna ulaştı ve kariyerinde birçok başarılar olmasına rağmen daha önce elde edemediği NBA finalleri en değerli oyuncusu da seçilmiş oldu. Ayrıca, Kobe 2009-10 sezonunu şampiyon olarak tamamlayarak kariyerinin 5. yüzüğünü elde etti ve üst üste 2. kez finallerin en değerli oyuncusu oldu. Bryant 34 yaş 100 gün iken NBA tarihinde 30.000 sayı barajını aşmayı başaran en genç oyuncu olmuştur.

Yıldız oyuncu Kobe Bryant hızlılığından ve üretkenliğinden dolayı 'Black Mamba' yani Kara Mamba lakabını almıştır.

1999 yılından itibaren her yıl All NBA takımına seçilmiştir. 11 kez all-star kadrosuna yer almıştır. Çoğu zaman spor yazarları onu Michael Jordan'la karşılaştırmışlardır.