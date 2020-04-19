Koah hastalığı dünyanın en sinsi biçimde devam eden ve ortaya çıkan problemlerinden biridir. Bu konuda çok dikkat edilmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır. Obstrüktif akciğer hastalığı olarak bilinen ve bu kelimelerin baş harflerinden oluşan koah, hayati açıdan en tehlikeli hastalıkları arasında yer almaktadır. Özellikle dünyanın 4. ölümcül hastalığı olarak biliniyor. O yüzden mutlaka belirtileri ciddiye alınmalı ve zamanında erken tanı için doktora başvurulmalıdır. Önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğu için zamanında müdahale hayat kurtarıcıdır.

Koah nedir?

Akciğerlerde bulunan ve bronş ismi verilen hava keseciklerinin tıkanmasıyla, nefes darlığı ve solunum güçlüğü gibi sorunlar yaratan kronik hastalığa koah denmektedir. Ağızdan alınan nefesle akciğerlere ulaştırılan temiz hava, bronşlar tarafından emilir ve kan vasıtasıyla dokuları ulaşır. Bu bağlamda meydana gelen koah hastalığı ile beraber akciğer kapasitesi düşerek, önemli oranda nefes darlığı ile pek çok sorun yaşanır.

Koah hastalığı belirtileri nelerdir?

Kooh yaşam içerisinde farklı durumlar ile öne çıkarak bazı belirtiler gösterebilmektedir. Bu belirtileri takip etmek ve doğru analiz gerçekleştirerek okumak hastalığın kısa süre içerisinde tedavi edilmesine olanak vermektedir. Peki, koah hastalığının belirtileri nelerdir?

- Nefes darlığı,

- Öksürük,

- Balgam çıkarma,

- Hırıltılı solunum,

- Göğüste tıkanma,

- Morarma,

Bu sorunlar KOAH hastalığında gelip geçici değildir. Zaman içerisinde aylarca hatta yıllarca sürebilmektedir. Özellikle giderek artan bir seyir yarattığını söylemek mümkündür. O yüzden belirtileri ciddiye alarak doktora başvurmak en önemli husustur. Ölüm riski yüksek olduğundan dolayı zamanında teşhis ve tedavi, günümüz yöntemleri ve teknolojisi sayesinde hayat kurtarabilmektedir.

Koah hastalığı son evre - Ölüm belirtileri neler?

Koah hastalığı belirli evrelerde yaşanmaktadır. Bu evreler hastalığın şiddetine bağlı olarak değişkenlik gösterir. Özellikle ağır ve çok ağır koah evreleri söz konusu olduğunda ölüm belirtileri gösterildiği anlaşılır. Ancak hafif ve koah evreleri olduğu zamanlarda mutlaka zamanında erken tanı ile teşhis üzerinden tedavi yapılmasına olanak sağlanmalıdır. Zira ölümcül bir hastalık olduğunu ve dünya çapında çok ciddi risk faktörleri taşıdığını söylemek mümkündür.

- Hafif koah,

- Orta koah,

- Ağır koah,

- Çok ağır koah,

Bu evreler arasında çok ağır koah ölüm belirtilerinin ortaya çıktığı evredir. Kişinin soluk alması son derece güçleşir. Özellikle ev içerisinde dahi yürümek artık zor hale gelir. Organlara oksijen iletilmemesi sebebiyle farklı bölgelerde pek çok rahatsızlık ve hastalık ortaya çıkar. Aynı zamanda akciğer hastalığına bağlı şekilde kalp yetmezliği meydana gelebilmektedir. Bu noktaya gelindiğinde ise hasta artık oksijen desteği olmadan hayatını devam ettiremeyecek noktaya gelir.

Koah hastalığı nedenleri nelerdir?

Koah hastalığı konusunda en büyük sebepler arasında sigara ve benzeri tüketim kaynakları öne çıkmaktadır. Aynı zamanda tütün ürünlerinin içen ile beraber maruz kalanlarda da bu hastalığın görülme olasılığı oldukça yüksektir. Diğer taraftan Dünya Sağlık Örgütü’nün yaptığı araştırmaya bağlı olarak, kirli hava koşullarının da koah hastalığı için önemli bir potansiyel oluşturduğunu gösteriyor. Kimyasal maddeler, toz ve duman ile beraber bu gibi pek çok faktör koah hastalığının ortaya çıkma sebepleri arasında yer almaktadır.

Koah hastalığını önlemek için neler yapmak gerekir?

Bu hastalığı önleminin en doğru yolu sigara ve benzeri tütün kaynaklarının içimini bırakmaktır. Özellikle çok küçük belirtiler ortaya çıkmaya başladığında, artık bu durum mecburiyet halini alır. Aynı zamanda temiz ve bol oksijene sahip alanlarda yaşamak ya da mümkün olduğu kadar kirli havadan uzak durmak önemlidir.