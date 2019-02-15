Knicks 18 maç sonra kazandı

NBA’e 3 maçla devam edildi. Doğu Konferansı’nda son sırada yer alan New York Knicks, konuk olduğu Atlanta Hawks’ı 106-91’lik skorla geçerek 18 maç sonra ilk kez kazandı.

Sezonun 11’inci galibiyetine ulaşan Knicks’te Dennis Smith 19 sayı ve 7 asist, Kadeem Allen 14 sayı ve 9 ribaunt, DeAndre Jordan 10 sayı ve 13 ribaunt, Kevin Konox ise 9 sayı ve 10 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

Maçın en skorer oyuncusu, Hawks’ta 21 say kaydeden Dewayne Dedmon oldu. Trae Young 16 sayı ve 11 asist ile "double-double" yaptı.

AA