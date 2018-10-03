Roma, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Viktoria Plzen'i 5-0 mağlup ederken, milli futbolcu Cengiz Ünder de karşılaşmada 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Roma'nın Hollandalı genç yeteneği Justin Kluivert, Cengiz Ünder ile çok iyi anlaştığını belirterek, attığı golden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Cengiz ile çok iyi anlaştıklarını belirten 19 yaşındaki futbolcu, "Bazen Türkçe, İtalyanca ve İngilizce karışık cümlelerle anlaştığımız anlar da oluyor. Anlaşamadığımız zaman jest ve mimik kullanıyoruz. Aramızdaki uyum çok güzel ve iyi seviyede. Cengiz büyük oyuncu ve attığı golden dolayı çok mutluyum. Eminim o da benim attığım golden dolayı mutludur. Önemli olan kazanmak ve burada hepimizin hedefi takım ruhu ile mücadele etmek ve takıma destek olmak. Bu maçta sadece iyi oynamamalı ve kazanmalıydık. Bunu da gerçekleştirdik" dedi.

"Cengiz'le bazen Türkçe konuşuyoruz"

Genç oyuncu Cengiz Ünder'le iyi anlaştıklarını belirterek, "Bazen Türkçe bazen de İngilizce konuşarak anlaşıyoruz. Florenzi de Türkçe öğrenmeye başladı." şeklinde konuştu. Kluivert ayrıca maçın hemen ardından babasıyla henüz konşamadığını ancak Roma tarihinde Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç oyuncu olması sebebiye babasının kendisiyle gurur duyacağına inandığını belirtti.