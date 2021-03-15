Devre arasında Schalke 04’ten, İngiltere Premier Ligi’nin son şampiyonu Liverpool’a satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralanan Ozan Kabak, sakatların da çokluğu sebebiyle hemen ilk 11’de görev almaya başlamıştı. Ozan’la ilgili olarak Kırmızılar’ın teknik direktörü Jürgen Klopp, bu gece oynayacakları Wolves karşılaşması öncesi konuştu. Klopp şunları söyledi: “Ozan’ın adaptasyonu ve takıma katkısıyla alakalı olarak bir problem yok. Onun hakkında bazı eleştiriler duyuyorum. 20 yaşındaki bir genci getiriyorsunuz ve ondan tüm sorunlarınızı bir saniyede halletmesini bekliyorsunuz. Ona hiç zaman vermiyorsunuz. Biz bu şekilde görmedik ve görmüyoruz. Ozan ilk andan itibaren çok iyi oynadı."

‘Bu biraz zaman alır’

“Ozan yetenekli bir futbolcu. Hemen oynamaya başladı. Şu an adapte olmaya çalışıyor ve bu anlara adapte olmaya çalıştığınızda doğal olarak kendiniz olamıyorsunuz, çünkü diğer insanlara da adapte olmaya çalışıyorsunuz. Bu yüzden her ikisini de yapabilmek, hem takıma uyum sağlayıp hem de kendin olabilmek biraz zaman alır. Ozan'ın performansından memnunum."



