Futbol dünyasında zaman zaman yapılan 'Ronaldo mu? Messi m?'i tartışmalarına Liverpool'un başarılı teknik direktörü Klopp da katıldı. Klopp, Ronaldo'ya yaptıklarından ötürü saygısının büyük olduğunu ifade ederken, Messi'nin kendisi için Ronaldo'dan biraz önde olduğunu belirtti.

İkisine karşı oynadıklarını ve iki yıldızı da savunmanın neredeyse imkansız olduğunu vurgulayan Alman teknik adam, "Ronaldo mükemmel bir futbolcu, Messi ise sıradan işleri çok kolay gibi gösteren bir yıldız o yüzden de Messi'yi biraz daha fazla seviyorum" dedi.