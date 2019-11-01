Klopp: Maça çıkmayız!

Lig Kupası’nda 5-5 biten Arsenal maçını penaltılarla 5-4 kazanıp çeyrek finale çıkan Liverpool’da menacer Kloop gündeme damgasını vurdu.

14 Aralık-21 Aralık arasında 4 maça çıkması gereken Kırmızılar’ın 17’sinde çeyrek finalde Aston Villa oynayıp bir gün sonra da Dünya Kulüpler Şampiyonası mücadelesine çıkması gerekiyor.

Bu fisktürü eleştiren Klopp, “Çeyrek final için uygun bir tarih belirlenmezse maça çıkmayız. Aston Villa tur atlar veya Arsenal bizim yerimize oynar” dedi. Lig Kupası maçının Ocak ayına ertelenebileceği bildirildi.