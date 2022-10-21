Warriors'un süper starlarından Klay Thompson, NBA 'de şampiyon oldukları geçen sezon coach Steve Kerr'ün maçlardan önce takıma, dünya futboluna damgasını vuran Pep Guardiola dönemindeki Barcelona'nın videolarını izlettiğini açıkladı.

NBA'de geçen sezon şampiyonluğa ulaşan Golden State Warriors'un StephenCurry ile birlikte en önemli oyuncularından biri olan Klay Thompson, son başarılarındaki en önemli nedenlerden birini açıkladı. Thompson, Warriors'un coachu Steve Kerr'ün, maçlardan önce Pep Guardiola (2008-12 arası 14 kupa kazanmıştı.) dönemindeki Barcelona'dan videolar izlettiğini açıkladı.

'Buna, Tiki-taka deniyor'

Yıldız basketbolcu, "Kerr'in hakkını vermemiz gerek. Birçok şeyi bir arada tutmak adına bir vizyonu var. Örneğin bize, Barcelona'nın oyun stilinden harika örnekler verdi. Buna, 'Tiki-taka' deniyor. Amaç; boş adama pası at ve hareket etmeye devam et. Bu oyun tarzı, hem benim hem deCurry'nin güçlü yönlerini en iyi şekilde yukarı çıkarıyor"ifadelerini kullandı.



