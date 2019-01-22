Klay Thompson coştu, Warriors üst üste 8. kez kazandı

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Golden State Warriors, Los Angeles Lakers’ı 130-111 yenerek üst üste 8. galibiyetini aldı.

NBA’e 11 maçla devam edildi. Warriors’ın deplasmanda Lakers’ı 130-111 mağlup ettiği karşılaşmada etkili bir oyun ortaya koyan Klay Thompson, 44 sayı, 3 ribaunt, 2 asistlik performansıyla ön plana çıktı. Mücadelede ilk 10 üç sayılık atışında isabet bulan Thompson, Ty Lawson’ın bu alandaki NBA rekorunu da egale etti.

Stephen Curry 11 sayı, 12 asist ve Kevin Durant 20 sayıyla Batı Konferansı lideri Warriors’ın üst üste 8. olmak üzere 33. galibiyetinde önemli rol oynadı.

Sezonun 23. maçını kaybeden Lakers’ta Ivica Zubac 18, Brandon Ingram 17, Kyle Kuzma 16 sayı üretti.

NBA’e 4 maçla devam edilecek.

- Sonuçlar

New York Knicks-Oklahoma City Thunder: 109-127

Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls: 88-104

Milwaukee Bucks-Dallas Mavericks: 116-106

Washington Wizards-Detroit Pistons: 101-87

Atlanta Hawks-Orlando Magic: 103-122

Brooklyn Nets-Sacramento Kings: 123-94

Memphis Grizzlies-New Orleans Pelicans: 85-105

Boston Celtics-Miami Heat: 107-99

Philadelphia 76ers-Houston Rockets: 121-93

Utah Jazz-Portland Trail Blazers: 104-109

Los Angeles Lakers-Golden State Warriors: 111-130

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