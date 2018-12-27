KKTC Fenerbahçeliler Derneği'nin ağustos ayında başlattığı kampanyanın çalışmaları sonuç verdi. Ailesi yardıma muhtaç 7 ile 14 yaş arasındaki bin kadar çocuğa Fenerbahçe forması hediye edildi.

Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Erçin Çoban, kampanyaya destek olanlara teşekkür ederken, kampanyanın, derneğin Kurucu Başkanı Ercan İbrahimoğlu’nun oğlu Can İbrahimoğlu'nun anısına yapıldığını söyledi.

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)



