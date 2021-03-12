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Kjaer'in golü Manchester United'ı karıştırdı

Kjaer'in son dakika golü Manchester United'ı karıştırdı. Kırmızı Şeytanların efsane ismi Paul Scholes, Kjaer'in golü sonrası kaleci Dean Henderson'a serzenişte bulundu.

12 Mart 2021, Cuma 10:47 Son Güncelleme:
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Kjaer'in golü Manchester United'ı karıştırdı

Dün akşam UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda karşı karşıya gelen ve 1-1'lik beraberlik ile sona eren Manchester United - Milan maçına ülkemizde Fenerbahçe forması da giyen Simon Kjaer'in son dakika golü damga vurdu.

Maça Kjaer damga vurdu

Old Trafford'da oynanan maçın uzatma dakikalarında başarılı savunma oyuncusu Simon Kjaer takımı adına beraberlik golünü kaydetti. Böylelikle İtalyan devi Milan deplasmanda bulduğu gol ile rövanş karşılaşmaları öncesi avantajlı bir skor elde etti.


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Kurtarması gerekiyordu

Kalcei Dean Henderson'ın son dakiklarada yediği gol Manchester United efsanesi Paul Scholes'un tepkisini çekti. 

Maç sonrası BT Sport'a konuşan Scholes kaleci Henderson hakkında serzenişte bulunarak "Topu ağlardan uzak tutmalıydı, bunu kurtarması gerekiyordu, buna hiç şüphe yok." ifadelerinde bulunarak tepkisini dile getirdi.


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