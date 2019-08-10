Kjaer'de maaş pazarlığı

Fenerbahçe ile Sevilla arasındaki görüşmeler sürerken, İspanya’dan farklı bir haber geldi.

10 Ağustos 2019, Cumartesi 06:19
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Kjaer'de maaş pazarlığı

Sevilla’ya yakınlığıyla bilinen Estadio Deportivo, Simon Kjaer’in Sarı- Lacivertliler’in yaptığ 2.5 milyon Euro’luk maaş teklifini geri çevirdiğini yazdı. Danimarkalı savunmacı, İspanyol ekibinde 4 milyon Euro kazanıyor. Fenerbahçe’nin bu rakama yakın bir teklif yapmaması halinde, ailesiyle birlikte İstanbul’u çok sevmesine rağmen 30 yaşındaki oyuncunun Sevilla’da kalabileceği kaydedildi. Yönetimin yıldız futbolcuya yeni bir teklif yapması bekleniyor.

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