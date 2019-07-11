2016-17 sezonunda Fenerbahçe savunmasının bel kemiğini oluşturan Simon Kjaer ile Martin Skrtel ikilisi yeniden bir araya geliyor.

Sevilla’yla maaş pazarlığı

7 stoperi bulunan İspanyol ekibi, Simon Kjaer’i gözden çıkarttı. Danimarkalı savunmacı, Sarı-Lacivertliler’e dönmeye hazır. Fenerbahçe, tecrübeli oyuncuyu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralamak istiyor. Kjaer ile kurulan ilk temas olumlu geçti.

Sarı-Lacivertliler, Sevilla ile pazarlıkları sürdürüyor. İspanyol ekibi, senelik 4 milyon Euro’luk maaşıyla takımın en çok kazanan ismi olan Kjaer’in ücretinin tamamının Fenerbahçe tarafından ödenmesini istiyor. Sarı-Lacivertli yönetim ise bir bölümünün Kırmızı- Beyazlılar tarafından karşılanması için bastırıyor. Bu transferde her an bir gelişme yaşanabilir.

Martin Skrtel çark etti

Slovak savunmacının sözleşmesi sona erdi ve boşa çıktı. Taraflar, kontratı uzatmak için birçok görüşme yapsa da Skrtel’in uzun süreli mukavele talebi nedeniyle orta yol bulunamadı. Tecrübeli oyuncu, talibi olan kulüplerle masaya otursa da umduğunu bulamadı. Bu nedenle çark eden Skrtel, Sarı-Lacivertliler ile yeniden pazarlıklara başlamaya hazır.

Ersun Yanal’ın çok istemesi nedeniyle Fenerbahçe Yönetimi, bir kez daha masaya oturma konusunda yeşil ışık yaktı. Ancak Sarı- Lacivertliler, daha önce yaptığı 1+1 yıllık teklifinde ısrarcı olacak. Skrtel’in menaceri Csonto’nun kısa süre içinde İstanbul’a gelmesi bekleniyor.



