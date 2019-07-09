Transferde ardı ardına bombaları patlatan Fenerbahçe’nin durmaya hiç niyeti yok. Kaleyi, orta sahayı ve hücum hattını takviye eden Sarı- Lacivertliler gözünü stopere çevirdi. Bir numaralı aday da eski yıldız Simon Kjaer...

Sevilla, geçtiğimiz günlerde stopere peş peşe iki tavkiye yaptı. Bordeaux’dan Jules Kounde 25 milyon Euro’ya, Nantes’tan Diego Carlos ise 15 milyon Euro’ya transfer edildi. Ayrıca geçtiğimiz sezon kiralanan Maximilian Wöber’in de bonservisi Ajax’tan 10.5 milyon Euro’ya alındı.

13 savunmacı var

İspanyol basınında çıkan haberlere göre Sevilla’da 3 sol bek, 3 sağ bek ve 7 stoper olmak üzere şu anda 13 savunma oyuncusu bulunuyor! Teknik direktör Lopetegui’nin bu bölgedeki sayıyı azaltacağı ve gidecek ilk ismin Kjaer olacağı belirtildi. Sevilla’da yeni sezonun hazırlıkları başladı. Ancak tecrübeli yıldız, lig bittikten sonra milli takıma gittiği için şu anda tatilde.

1 yıllığına kiralık

Simon Kjaer’in, Sevilla ile antrenmana bile çıkmadan Fenerbahçe’nin yolunu tutacağı kaydedildi. Sarı-Lacivertliler’in, 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki stoperi satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralayacağı belirtildi. 4’lü savunmayı tercih eden Lopetegui’nin, Kjaer’in yanı sıra Gnagnon ve Gomez ile de yolları ayrıması bekleniyor.