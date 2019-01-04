Kızım dizisi yeni bölüm yayınlanacak mı?

Kızım dizisi her cuma akşamı ekrana geliyor. Fakat bu akşam ekrandaki yerini alamayacak. Bu akşam Jet Sosyete'nin tekrar bölümü ekrana gelecek. Diziyi sıkı bir şekilde takip eden seyirciler de şimdi "Kızım dizisi neden yok?" sorusuna cevap arıyor.

KIZIM DİZİSİ NEDEN YOK? Kızım 16. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

TRT dışındaki kanallar, reklam sıkıntısı nedeniyle ortak bir karar alarak Ocak ayının ilk üç haftası dizi yayınlamama kararı aldı. Oyuncu ve senarist Gülse Birsel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sorunu doğrularken, "Önemli açıklama: Malumunuz her ocak ayının ilk 1-2 haftası, diziler yayına ara verir. Bunun sebebi Ocak ayının başında TV kanallarında reklam olmamasıdır. Bu yıl ise reklam durumu biraz daha sıkıntılı imiş. Bu sebeple, TRT hariç tüm kanallar bir araya gelip 21 Ocak haftasına kadar hiçbir dizinin yeni bölümünü yayınlamama konusunda ortak karar aldı. Yani biraz hasret kalacağız. 23 Ocak Çarşamba gününden itibaren yine her hafta beraberiz" dedi.

KIZIM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızım'ın son bölümünde, Candan Demir'in kendisinden sakladığı büyük sırrını öğrendi. Demir, Cemal ve Uğur hakkındaki gerçekleri öğrenince büyük şok yaşayan Candan, Demir'den uzaklaştı. Dizide velayet davasında ise herkesi şoke eden bir gelişme yaşandı. Mahkemede Öykü annesini seçince, Öykü'nün velayeti Demir yerine Asu'ya verildi. Kızının Asu'yu seçmesiyle Demir büyük bir yıkım yaşadı.