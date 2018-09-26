Kızım dizisi bu akşam neden yok? Yayından mı kaldırıldı?

Acun Ilıcalı'nın sahip olduğu TV8, 'Jet Sosyete'nin ardından 'Kızım' dizisiyle yeni sezona iddialı bir giriş yapmayı planlıyor.

'Kızım'ın ilk bölümü geçen hafta çarşamba günü ekrana gelirken büyük bir izleyici kitlesine ulaştı ve reytinglerde 2. sırada yer aldı. Fakat, Acun Ilıcalı flaş bir karar alarak, dizinin yayın gününü cuma gününe çekti.

'Kızım' dizisinin 2. bölümü 28 Eylül Cuma günü ekrana gelecek. Bu ani değişiklik kafalarda soru işareti bırakırken izleyiciler "Kızım dizisi bu akşam neden yok?" sorusunu sormaya başladı.

'KIZIM' DİZİSİNİN YAYIN GÜNÜ NEDEN DEĞİŞTİ?

Çarşamba akşamları 'Sen Anlat Karadeniz' ve 'Diriliş Ertuğrul' dizilerine rakip olarak konulan 'Kızım' dizisinin gününün yanlış olduğu sıklıkla yazılmıştı.

Henüz resmi bir açıklama yok ama Acun Ilıcalı ve TV8 yetkilileri, bu yorumları dikkate almış olacak ki 'Kızım' dizisinin günü değiştirildi.

Kızım, artık Cuma akşamları izleyici ile buluşacak.