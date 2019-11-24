Sezona başladığı koçu Milan Tomic ile yollarını ayırdıktan sonra Andrija Gavrilovic ile geçici olarak yoluna devam eden Kızılyıldız, yeni koçunu buldu.

Sırbistan basketbolunun önemli isimlerinden 67 yaşındaki Dragan Sakota, takımın yeni başantrenörü oldu.

Son olarak Yunan ekibi AEK'yı çalıştıran Sakota, 2018'de takımıyla birlikte Yunanistan Kupası ve FIBA Şampiyonlar Ligi zaferleri elde etmişti.

Sakota, 35 yıllık koçluk kariyerinde Sırbistan, Hırvatistan, İtalya, Yunanistan ve Türkiye'de görev yaptı. Tecrübeli koç, ülkemizde Trabzonspor ve Antalya Büyükşehir Belediyespor takımlarını çalıştırmıştı.

1991'de PAOK'u çalıştırdığı dönemde Saporta Kupası'nı kazanmayı başaran Sakota, EuroLeague'de ise en son 15 sene önce bir takımı çalıştırmıştı. 2005-07 yılları arasında daha önce de çalıştırdığı Kızılyıldız'la EuroCup mücadelesi vermişti.