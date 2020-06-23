Kızılyıldız’da 5 korona vakası

Sırbistan Süper Ligi ekiplerinden Kızılyıldız’ın 5 futbolcusunda koronavirüs tespit edildi. Futbolcular Marko Gobeljic, Njegos Petrovic, Dusan Jovancic, Marko Konatar ve Branko Jovicic’in test sonuçlarının pozitif çıktığı bildirildi. Gobeljic, Jovancic, Petrovic ve Konatar’ın virüs belirtileri gösterdikleri için son lig maçında tedbir amacıyla stada gelmedikleri, Jovicic’in ise hiçbir belirti göstermemesine rağmen test sonucunun pozitif çıktığı ifade edildi