Trabzonspor , UEFA Avrupa Ligi H Grubu beşinci haftasında Kızılyıldız'ın konuğu olacak. Gruptaki ilk maçında Macaristan'ın Ferencvaros takımına deplasmanda 3-2 mağlup olan Karadeniz ekibi, evinde Kızılyıldız'ı 2-1'le geçerken, deplasmanda ise Monaco'ya 3-1 kaybetmişti. Son olarak ise bordo-mavililer, Monaco'yu 4-0 mağlup etmişti.

Kızılyıldız - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

27 Ekim Perşembe günü Rajko Mitic Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak olan karşılaşmayı Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek. Pinheiro'nun yardımcılıklarını ise Bruno Jesus ve Luciano Maia yapacak. Mücadele EXXEN dijital platformudan canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

1 cezalı, 4 sakat var!

Trabzonspor’da kırmızı kart cezalısı Maxi Gomez bugünkü maçta forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Edin Visca, Dorukhan ve Serkan Asan Sırbistan'a götürülmezken, soğuk algınlığı geçiren Naci Ünüvar da deplasman kafilesinde yer almadı. Sakatlıktan çıkan Djaniny Semedo ve Abdülkadir Ömürise Kızılyıldız karşısında kadroda olacaklar.

Avrupa'da 146. maç

Trabzonspor, Kızılyıldız müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 146. karşılaşmasına çıkacak. Bordo-mavililer, geride kalan 145 maçta 52 galibiyet, 37 beraberlik ve 56 yenilgi aldı. Bu mücadelelerde rakip fileleri 187 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 201 gol gördü.

Avcı ile ilk peşinde

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Avrupa'da dış saha özlemini sonlandırmak istiyor. Avcı, döneminde bordo-mavililer deplasmanlarda 4 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı, galibiyet elde edemedi.

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile ilk olarak UEFA Konferans Ligi eleme turunda Norveç temsilcisi Molde ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Karadeniz temsilcisi, UEFA Konferans Ligi play-off turunda ise Roma'ya 3-0 yenildi.

Bordo-mavili ekip, bu sezon Şampiyonlar Ligi play-off turunda da Kopenhag karşısında ilk maçı dış sahada 2-1 kaybederken, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Macaristan'da Ferencvaros'a 3-2, Monaco'ya ise 3-1 mağlup olmuştu.