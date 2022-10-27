Kızılyıldız - Trabzonspor maçı (CANLI)

Trabzonspor , UEFA Avrupa Ligi H Grubu beşinci haftasında Kızılyıldız'ın konuğu oluyor. Gruptaki ilk maçında Macaristan'ın Ferencvaros takımına deplasmanda 3-2 mağlup olan Karadeniz ekibi, evinde Kızılyıldız'ı 2-1'le geçerken, deplasmanda ise Monaco'ya 3-1 kaybetmişti. Son olarak ise bordo-mavililer, Monaco'yu 4-0 mağlup etmişti.

Grupta oynadığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet ve 2 yenilgi yaşayıp 6 puanla 2. sırada yer alan bordo-mavililer, rakibi karşısında kazanarak Avrupa kupalarında bin 161 günlük dış saha galibiyet hasretini de sonlandırmak istiyor.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Karşılaşmanın hakemi Joao Pinheiro ilk düdüğü çaldı, mücadele başladı.

21' Hamsik uzaktan kaleyi yokladı, Borjan başarılı.

22' Soldan ceza sahasına gönderilen topa Strahinja Erakovic, gelişine vurdu. Top üstten auta gitti.

24' Sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada kale önünde Katai vuruşunu yaptı, Uğurcan müthiş uzandı...

28' Bakasetas ceza sahası dışının sağ çaprazından sol ayağıyla sert vurdu, kaleci Borjan kornere çeldi.

33' Hamsik sağ kanada döndü, ceza sahası sağ çaprazından bu kez Trezeguet vurdu, savunmaya çarpan top kornere çıktı.

DİREK!

34' Bardhi ceza sahası dışından sert vurdu, top direkten oyun alanına döndü. Trabzonspor için şanssız an...

GOL

37' Umut Bozok'un hatalı pasında Bukari topu kaptı, Katai'ye attı, Katai ceza yayı üzerinden bekletmeden sürpriz bir şut çıkardı ve fileleri sarstı. Kızılyıldız 1-0 önde.

GOL!

39' Bakasetas uzaklardan kazanılan serbest vuruşta çok sert vurdu, baraja çarpan top yön değiştirdi ve ağlarla buluştu, kaleci Borjan çaresiz... Şimdi skora dengeyi getirdik!

İlk devre sona erdi.

46' İkinci yarı başladı.

YİNE DİREK!

56' Hamsik, Bardhi'ye attı, Hamsik ceza sahasına koşu yaptı, Bardhi, Hamsik'e attı, Slovak yıldız çaprazdan sert vurdu, üst direkten dışarı gidiyor top. Maçtaki ikinci direğimiz...

Kızılyıldız - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

27 Ekim Perşembe günü Rajko Mitic Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak olan karşılaşmayı Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek. Pinheiro'nun yardımcılıklarını ise Bruno Jesus ve Luciano Maia yapacak. Mücadele EXXEN dijital platformudan canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Kızılyıldız - Trabzonspor 11'leri:

Kızılyıldız: Borjan, Erakovic, Dragovic, Milunkovic, Rodic, Kanga, Srnic, Bukari, Katai, Mitrovic, Pesic

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Gbamin, Hamsik, Bardhi, Bakasetas, Trezeguet, Umut.

1 cezalı, 4 sakat var!

Trabzonspor’da kırmızı kart cezalısı Maxi Gomez bugünkü maçta forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Edin Visca, Dorukhan ve Serkan Asan Sırbistan'a götürülmezken, soğuk algınlığı geçiren Naci Ünüvar da deplasman kafilesinde yer almadı. Sakatlıktan çıkan Djaniny Semedo ve Abdülkadir Ömürise Kızılyıldız karşısında kadroda olacaklar.

Avrupa'da 146. maç

Trabzonspor, Kızılyıldız müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 146. karşılaşmasına çıkacak. Bordo-mavililer, geride kalan 145 maçta 52 galibiyet, 37 beraberlik ve 56 yenilgi aldı. Bu mücadelelerde rakip fileleri 187 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 201 gol gördü.

Avcı ile ilk peşinde

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Avrupa'da dış saha özlemini sonlandırmak istiyor. Avcı, döneminde bordo-mavililer deplasmanlarda 4 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı, galibiyet elde edemedi.

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile ilk olarak UEFA Konferans Ligi eleme turunda Norveç temsilcisi Molde ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Karadeniz temsilcisi, UEFA Konferans Ligi play-off turunda ise Roma'ya 3-0 yenildi.

Bordo-mavili ekip, bu sezon Şampiyonlar Ligi play-off turunda da Kopenhag karşısında ilk maçı dış sahada 2-1 kaybederken, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Macaristan'da Ferencvaros'a 3-2, Monaco'ya ise 3-1 mağlup olmuştu.