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Kızılyıldız, Nemanja Nedovic'i kadrosuna kattı

Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele eden Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız, Nemanja Nedovic'i transfer ederek eski oyuncusunu 10 sene sonra takıma döndürmüş oldu.

07 Temmuz 2022, Perşembe 17:43 Son Güncelleme:
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Kızılyıldız, Nemanja Nedovic'i kadrosuna kattı

Turkish Airlines EuroLeague ekiplerinden Kızılyıldız, flaş bir transfere imza attı. Sırp ekibi, geride kalan sezonu Panathinaikos'ta geçiren eski oyuncusu Nemanja Nedovic'i kadrosuna kattı. 

Nedovic ile 3 senelik sözleşme imzalandığı açıklandı. Bu sözleşme ile Nedovic, 10 yıl sonra eski takımına dönmüş oldu. 

2008-12 yılları arasında Kızılyıldız formasıyla parlayan Nedovic, sonrasında Lietuvos Rytas, Golden State Warriors, Valencia, Unicaja Malaga, Olimpia Milano ve Panathinaikos formaları giymişti. 

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