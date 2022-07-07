Turkish Airlines EuroLeague ekiplerinden Kızılyıldız, flaş bir transfere imza attı. Sırp ekibi, geride kalan sezonu Panathinaikos'ta geçiren eski oyuncusu Nemanja Nedovic'i kadrosuna kattı.

Nedovic ile 3 senelik sözleşme imzalandığı açıklandı. Bu sözleşme ile Nedovic, 10 yıl sonra eski takımına dönmüş oldu.

2008-12 yılları arasında Kızılyıldız formasıyla parlayan Nedovic, sonrasında Lietuvos Rytas, Golden State Warriors, Valencia, Unicaja Malaga, Olimpia Milano ve Panathinaikos formaları giymişti.